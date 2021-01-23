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Рауль может сменить Зидана на посту наставника "Реала"

Рауль может сменить Зидана на посту наставника "Реала" Руководство мадридского "Реала" видит в Рауле Гонсалеса, того тренера, который может заменить Зинедина Зидана на посту главного тренера команды.
Футбол
23 января 2021 г. 00:52
Рауль может сменить Зидана на посту наставника Реала
Рауль Гонсалес

Руководство мадридского "Реала" видит в Рауле Гонсалеса, того тренера, который может заменить Зинедина Зидана на посту главного тренера команды.

Как передает Report со ссылкой на As, испанский специалист в данный момент работает с "Кастильей" (молодежный состав).

В клубе прорабатывали вариант с назначением Маурисио Почеттино, но аргентинец выбрал работу в ПСЖ. Жозе Моуринью тоже не планирует покидать "Тоттенхэм" для возвращения в Мадрид, поскольку в Лондоне все идет хорошо.

В такой ситуации, Рауль остался единственным кандидатом "Реала" на пост главного тренера в случае, если Зидан будет отправлен в отставку, сообщает издание.

Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Короля от команды третьего дивизиона, а в Ла Лиге отстает по потерянным очкам от "Атлетико" на 10 очков.

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