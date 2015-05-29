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    Распространена информация о бомбе в здании, где проходит конгресс ФИФА

    Информацию подтвердила полиция Цюриха

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Распространена информация о размещении бомбы в здании, где проходит 65-й конгресс ФИФА в швейцарском городе Цюрих. Как сообщает Report, информация об этом появилась в немецкой прессе. 

    Информацию об угрозе подтвердила также полиция Цюриха.

    Отметим, что на конгрессе будет избран президент ФИФА на предстоящие 4 года. На мероприятии Азербайджан представляют президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров и главный секретарь Эльхан Мамедов. 

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