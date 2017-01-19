Раскритиковавший Фатиха Терима журналист выплатит компенсацию в 5 000 евро

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Стамбульский суд наказал журналиста и комментатора Озана Кютахъялы за обнародование в 2013 году на одном из местных телеканалов телефонной переписки между нынешним главным тренером сборной Турции Фатихом Теримом и бывшим президентом "Галатасарая" Уналом Айсалом.

Как сообщает Report, по решению суда ему придется выплатить компенсацию в размере около 2 500 евро. На сегодняшнем процессе выступили адвокаты сторон.

Кроме того, за статьи и фразы, которыми он поделился в соцсетях, О.Кютахъялы придется выплатить компенсацию в 1 250 евро. Вдобавок ко всему, за фразы, употребленные на передаче "Dərin Futbol" на телеканале "Bəyaz TV", ему придется оплатить дополнительно 1 250 евро.