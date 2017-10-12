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    Рашад Садыгов прокомментировал заявления о назначении главным тренером сборной Азербайджана

    Если бы на встрече с Ромой я смог остановить Эдина Джеко на втором этаже, то играл бы не в Карабахе, а в Манчестер Сити© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Капитан футбольного клуба "Карабах" Рашад Садыгов выразил отношение к заявлениям о назначении главным тренером сборной Азербайджана.

    Как сообщает Report, являющийся в настоящее время главным тренером команды U-19 "Карабах" 35-летний футболист сказал, что это трудная и ответственная работа: "Пока неизвестно, Роберт Просинечки уйдет или останется. В настоящее время я думаю только о матче с "Атлетико". Как минимум до зимы я продолжу свою футбольную карьеру. А там посмотрим".

    Садыгов также затронул проблемы азербайджанского футбола. Он сказал, что местным специалистам необходимо изменить взгляд на футбол: "Нужно проводить более правильный анализ. Если бы на встрече с "Ромой" я смог остановить Эдина Джеко на "втором этаже", то играл бы не в "Карабахе", а в "Манчестер Сити". Футбольной общественности необходимо изменить взгляд. Легко говорить, глядя со стороны".

    Отметим, что Рашад Садыгов после матча группового отборочного раунда чемпионата мира 2018 года с Чехией попрощался со сборной Азербайджана. 

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