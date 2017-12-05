Рашад Садыгов: Хотели завершить выступление в групповом раунде с хорошим результатом

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Мы вышли на свою последнюю игру. У нас не было шансов выйти из группы. Хотели завершить выступление в групповом турнире, показав хорошую игру. Что-то получилось, а что-то нет. В итоге нам пришлось смириться с тремя забитыми в наши ворота мячами. Но мы хотели уйти отсюда с более хорошим результатом".

Как передает командированный в итальянскую столицу сотрудник Report, об этом сообщил главный тренер Команда U19 футбольного клуба "Карабах" Рашад Садыгов после матча его команды в рамках последнего тура группового раунда Молодежной лиги УЕФА с “Ромой”.

Оценивая игру команды в шести проведенных матчах в групповом раунде, 35-летний специалист отметил, что чувствовалась нехватка опыта: "Было ясно. Это не было новостью. Мы немного отстаем в мастерстве. В каждом матче был переломный момент. Если проанализировать все шесть игр в групповом раунде, то увидим, что мы неплохо сыграли. Не мы, а соперник пользовался стандартами или опасными моментами. Если ребята были бы более опытные, удели мы больше внимания составу, могли бы завершить каждую игру с более выгодным результатом. Этот состав был собран за 2-3 недели до начала турнира. Большинство из них - это новые футболисты. То есть я думаю, что такие факторы влияют на результат поединков".

Отметим, что "Карабах" завершил свое выступление в рамках Молодежной лиги УЕФА на последнем месте в группе с тремя набранными очками.