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Раньери в третий раз возглавил футбольный клуб "Рома"

Раньери в третий раз возглавил футбольный клуб "Рома" Клаудио Раньери в третий раз в карьере стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома".
Футбол
14 ноября 2024 г. 18:36
Раньери в третий раз возглавил футбольный клуб Рома

Клаудио Раньери в третий раз в карьере стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

Отмечается, что контракт рассчитан до конца текущего сезона, по окончании которого 73-летний Раньери перейдет на руководящую должность в клубе.

Напомним, что итальянский специалист возглавлял "Рому" с 2009 по 2011 год и в 2019 году. Помимо "Ромы", Раньери возглавлял ряд итальянских клубов, в числе которых "Наполи", "Фиорентина", "Ювентус", "Интер", "Парма", "Самдория", испанские "Валенсию" и "Атлетико", английские "Челси", "Фулхэм", "Уотфорд" и "Лестер", с которым в 2016 году стал чемпионом страны, французский "Нант", "Монако", а также сборную Греции. Итальянец привел "Валенсию" к победе в Кубке Испании, Кубке Интертото и Суперкубке УЕФА, с "Фиорентиной" выигрывал Кубок Италии и суперкубок страны.

"Рома" после 12 туров набрала 13 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. В следующем матче команда из Рима 24 ноября на выезде сыграет с лидером турнира "Наполи".

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