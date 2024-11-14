Раньери в третий раз возглавил футбольный клуб "Рома"

Клаудио Раньери в третий раз в карьере стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома".

Клаудио Раньери в третий раз в карьере стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

Отмечается, что контракт рассчитан до конца текущего сезона, по окончании которого 73-летний Раньери перейдет на руководящую должность в клубе.

Напомним, что итальянский специалист возглавлял "Рому" с 2009 по 2011 год и в 2019 году. Помимо "Ромы", Раньери возглавлял ряд итальянских клубов, в числе которых "Наполи", "Фиорентина", "Ювентус", "Интер", "Парма", "Самдория", испанские "Валенсию" и "Атлетико", английские "Челси", "Фулхэм", "Уотфорд" и "Лестер", с которым в 2016 году стал чемпионом страны, французский "Нант", "Монако", а также сборную Греции. Итальянец привел "Валенсию" к победе в Кубке Испании, Кубке Интертото и Суперкубке УЕФА, с "Фиорентиной" выигрывал Кубок Италии и суперкубок страны.

"Рома" после 12 туров набрала 13 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. В следующем матче команда из Рима 24 ноября на выезде сыграет с лидером турнира "Наполи".