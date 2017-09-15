Рамин Мусаев: Причины, по которым команды не были допущены в I Дивизион, различные - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамина Мусаева.

- Совместная комиссия АФФА и ПФЛ дала положительный ответ лишь 10-ти клубам, желающим выступать в I Дивизионе. С чем связано то, что ведущие борьбу в прошлом сезоне в данной лиге клубы "Гейазан", "Энергетик", "Шахдаг" и "Бакылы" остались в стороне?

- В связи с этим на сайте АФФА и ПФЛ размещена официальная информация. Этот шаг был принят с учетом представленных документов, профессионализма, условий, поступившей в прошлом сезоне из УЕФА информации по поводу договорных матчей и пр. моментов. То есть, причины, по которым команды не были допущены к соревнованию, различные. Чье-то имя упоминается в договорных матчах, кто-то не имеет базу или соответствующих условий, не может выдавать зарплату или же не представил всех документов. Все это привело к принятию известного решения. В целом можем сказать, что в нынешней ситуации эти команды не могут соревноваться в I Дивизионе. Данное решение принято не Рамином Мусаевым, Эльханом Мамедовым, это решение общей комиссии и к нему нужно относиться с уважением.

- Почему из новых клубов были приняты только "Вэтэн", "Бина" и "Хазар"?

- Я уже говорил об этом при ответе на первый вопрос. Все три клуба допущены к соревнованию, так как отвечали требуемым условиям.

- Вы говорили, что "Гейче" будет в I Дивизионе. Почему этого не произошло?

- Я не говорил, что будут играть. Просто сказал о создании такого клуба и обращении для участия. В интервью я отмечал о множестве обратившихся для участия команд. Решение об их участии или же неучастии было принято после расследований. Причина, по которой "Гейче" не примет участие, указана в заявлении совместной комиссии АФФА и ПФЛ.

- Заинтересованы ли в выступлении в Лиге регионов клубов, оставшихся вне I Дивизиона?

- Это предложение поступило от нас. Безусловно, для нас также сложно то, что такие города, как Газах, Мингячевир, Гусар и Евлах остались в стороне. В Евлахе, Мингячевире есть хорошая инфраструктура. В гусарском футболе всегда воспитывались хорошие игроки, на стадион приходили болельщики. Мы прекрасно знаем это. Однако, есть некоторые реалии, которые также нужно учитывать. Правило – это главное. Создание Региональной лиги – только лишь предложение и думаю, что оно прекрасно. Данная лига может послужить толчком для создания в будущем в Азербайджане II лиги.

- Ожидаются ли в I Дивизионе изменения, связанные с лимитом?

- Новый лимит принят в форме 6+2+3. На площадке может быть максимум 2 легионера. Кроме того, важно, чтобы еще 3 человека на игровом поле были более молодыми футболистами 1996 г.р. и более младшего возраста.