Рамиль Шейдаев заключил контракт с клубом "Сабах" - ВИДЕО

"Сабах" заключил контракт с нападающим сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, срок соглашения с 23-летним футболистом рассчитан до конца сезона. Шейдаев будет выступать за "Сабах" под номером 99.

Рамиль начал футбольную карьеру в российском "Зените". Затем он защищал честь основного клуба Санкт-Петербурга, играл за российские команды "Рубин", "Крылья Советов", "Динамо" (Москва), турецкий "Трабзонспор", "Жилина" (Словакия) и за наш "Карабах".