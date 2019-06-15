​Рамиль Шейдаев сыграл в футбол с детьми в Ичери-шехер - ВИДЕО

Футболист сборной Азербайджана и российского клуба "Крылья Советов" Рамиль Шeйдаев поделился в соцсети публикацией из Баку.

Как сообщает Report, 23-летний нападающий провел несколько дней в столице после игр сборной. Однако и в эти дни Шeйдаев не сидел без футбола, он гонял мяч с ребятами на улицах Ичери-шехер.

Форвард снял видео игры с детьми при помощи дрона и поделился с подписью "До свидания, Баку". Видеоролик сопровождала песня братьев Рауфа и Фаика Мирзаевых "Детство".