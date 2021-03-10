Райан Гиггз отстранен от сборной Уэльса

Райан Гиггз временно отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Уэльса, сборная проведет отборочные матчи ЧМ-2022 против Бельгии и Чехии и товарищеский матч с Мексикой под руководством Роберта Пейджа.
До этого Пейдж был у руля команды в матчах с США, Ирландией и Финляндией.
В ноябре 2020 года Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою подругу. Бывший полузащитник не признал свою вину. После допроса 46-летний специалист был освобожден под залог до окончания расследования.