 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рахид Амиргулиев: С начала игры соперник оборонялся - ИНТЕРВЬЮ

    Главное, что мы завоевали 3 очка

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Интервью футболиста национальной сборной Рахида Амиргулиева после отборочного группового раунда ЧМ-2018 с Сан-Марино.

    - Хотелось бы, чтобы сначала вы высказали свою позицию относительно игры.

    - Это была осень сложная игра. Соперник принял оборонительную позицию, что мешало нам прорвать защиту.

    - Однако вы не могли воспользоваться появившимся шансом, чтобы забить гол.

    - (Улыбается - ред.) И то правда. По сравнению с первой частью игры, во второй у нас было еще больше шансов. Хочу сказать, что и этот результат не плохой. Главное, что мы завоевали 3 очка.

    - Что помешало вам забить больше голов?

    - Соперник отошел назад. Мы подумали, что из-за забитого нами в первой части игры гола, после перерыва соперник выйдет немного вперед. Однако они не поменяли тактику и игра продолжилась также, как и в первой части.

    - Сыграло ли здесь определенную роль то, что соперник остался в меньшинстве?

    - Думаю, что это не связано с количеством. Они с начала игры приняли оборонительную позицию.

    - Вы думаете, что национальная команда не полностью готова?

    - Я не могу сказать этого. Даже если и существуют проблемы, тренеры проанализируют их. Вполне возможно, что на это повлияло и то, что это была первая игра. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi