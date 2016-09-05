Рахид Амиргулиев: С начала игры соперник оборонялся - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Интервью футболиста национальной сборной Рахида Амиргулиева после отборочного группового раунда ЧМ-2018 с Сан-Марино.

- Хотелось бы, чтобы сначала вы высказали свою позицию относительно игры.

- Это была осень сложная игра. Соперник принял оборонительную позицию, что мешало нам прорвать защиту.

- Однако вы не могли воспользоваться появившимся шансом, чтобы забить гол.

- (Улыбается - ред.) И то правда. По сравнению с первой частью игры, во второй у нас было еще больше шансов. Хочу сказать, что и этот результат не плохой. Главное, что мы завоевали 3 очка.

- Что помешало вам забить больше голов?

- Соперник отошел назад. Мы подумали, что из-за забитого нами в первой части игры гола, после перерыва соперник выйдет немного вперед. Однако они не поменяли тактику и игра продолжилась также, как и в первой части.

- Сыграло ли здесь определенную роль то, что соперник остался в меньшинстве?

- Думаю, что это не связано с количеством. Они с начала игры приняли оборонительную позицию.

- Вы думаете, что национальная команда не полностью готова?

- Я не могу сказать этого. Даже если и существуют проблемы, тренеры проанализируют их. Вполне возможно, что на это повлияло и то, что это была первая игра.