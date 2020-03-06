Защитник сборной: Пусть никто не думает, что мы обязательно победим Люксембург

"Все соперники серьезные и опережают нас в рейтинге. Мы должны сделать все возможное, чтобы стать победителями группы".

Об этом Report сказал футболист сборной Азербайджана Шахрияр Рагимов, комментируя результаты жеребьевки Лиги Наций УЕФА.

31-летний защитник сказал, что одолеть соперника можно за счет упорства и усердия: "Если максимально настроиться на игру и выложиться в полную силу, мы можем чего-то добиться. В нашей группе нет явного фаворита. Нам выпала очень сложная и интересная группа. Встречи против Люксембурга не будут легкими. Пусть никто не думает, что мы обязательно победим Люксембург. Важно быть ответственными".

Защитник коснулся вопроса, связанного с назначением главного тренера в команду: "В этом месяце намечены товарищеские матчи. Наверно, до тех пор произойдет назначение".

Сборная Азербайджана попала в первую группу 1 Лиги С вместе со сборными Кипра, Люксембурга и Черногории.