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Пятая ракетка мира пропустит Уимблдон из-за травмы

Пятая ракетка мира пропустит Уимблдон из-за травмы Австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Уимблдоне из-за травмы запястья.
Футбол
24 июня 2021 г. 22:40
Пятая ракетка мира пропустит Уимблдон из-за травмы
Доминик Тим

Австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Уимблдоне из-за травмы запястья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Тим получил травму запястья во время матча второго круга турнира в Мальорке с французом Адрианом Маннарино. Австриец прошел дополнительное обследование в Барселоне, по результатам которого стало понятно, что спортсмен также будет вынужден пропустить турниры в Гамбурге и Гштааде.

"Я сделаю все, что говорят врачи, чтобы восстановиться как можно скорее. Они проинформировали меня о том, что я могу пропустить несколько недель, но я сделаю все возможное, чтобы завершить восстановление от травмы раньше срока, - написал Тим. - Мне очень жаль сниматься с трех ближайших турниров, что были в моем календаре, для меня это очень важные турниры. Я ценю поддержку болельщиков в эти трудные моменты", - написал теннисист.

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