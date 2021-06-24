Пятая ракетка мира пропустит Уимблдон из-за травмы

Австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Уимблдоне из-за травмы запястья.

Австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Уимблдоне из-за травмы запястья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Тим получил травму запястья во время матча второго круга турнира в Мальорке с французом Адрианом Маннарино. Австриец прошел дополнительное обследование в Барселоне, по результатам которого стало понятно, что спортсмен также будет вынужден пропустить турниры в Гамбурге и Гштааде.

"Я сделаю все, что говорят врачи, чтобы восстановиться как можно скорее. Они проинформировали меня о том, что я могу пропустить несколько недель, но я сделаю все возможное, чтобы завершить восстановление от травмы раньше срока, - написал Тим. - Мне очень жаль сниматься с трех ближайших турниров, что были в моем календаре, для меня это очень важные турниры. Я ценю поддержку болельщиков в эти трудные моменты", - написал теннисист.