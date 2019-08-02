Бывший капитан "Барселоны" Пуйоль может стать спортдиректором клуба

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" предложило бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю должность спортивного директора.

Как передаёт Report, об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее эту должность занимал Хосе Сегура, в конце июля он покинул свой пост. В 2014-2015 годах Пуйоль работал помощником Андони Субисарреты, который был спортивным директором "Барселоны".

Пуйоль является воспитанником "Барселоны", он выступал за основную команду с 1999 по 2014 годы.