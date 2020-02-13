​ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции "Дижон" принимал столичный "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Гастон Жерар" в Дижоне и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

Уже на 1-й минуте счёт в матче открыл защитник "Дижона" Веслей Лаутоа, который отправил мяч в собственные ворота. На 13-й минуте форвард хозяев Мунир Шуиар сравнял счёт. В конце первого тайма, на 44-й минуте, нападающий Килиан Мбаппе вновь вывел парижан вперёд в счёте. Спустя 6 минут защитник ПСЖ Тьяго Силва упрочил преимущество гостей. На 55-й минуте хавбек парижской команды Пабло Сарабия довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте защитник "Дижона" Сену Кулибали забил второй автогол. В компенсированное время встречи Сарабия оформил дубль.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" вышел в полуфинал финала Кубка Франции, а "Дижон" завершил выступление в турнире.