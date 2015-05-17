​ПСЖ в третий раз подряд стал чемпионами Франции

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Пари Сен- Жермен" победил "Монпелье" со счетом 2:1 и досрочно стал чемпионом Франции сезона 2014-2015 годов.

Как передает Report, благодаря этой победе отрыв ПСЖ от занимающего второе место "Лиона" в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу достиг восьми очков.

Лионский клуб, кстати, обеспечил себе второе место в чемпионате и путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Для ПСЖ этот чемпионский титул стал пятым в истории (1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15) и третьим подряд.