ПСЖ стал обладателем Кубка Франции

В финальном матче Кубка Франции "Монако" встречался с ПСЖ

В финальном матче Кубка Франции "Монако" встречался с ПСЖ.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0.

На 19-й минуте встречи защитник "Монако" Аксель Дисаси потерял мяч на ровном месте. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе тут же перехватил мяч и сделал передачу Мауро Икарди, который открыл счет.

На 82-й минуте парижане убежали втроём на оборону "Монако": полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария прошёл к штрафной и выдал пас на Мбаппе, который легко переиграл вратаря "Монако" Радослава Маецки ударом в дальний угол.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" стал обладателем Кубка Франции. Этот трофей стал 14-м для парижской команды (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021).