О нас
Report Georgia
Аудио новости

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции В финальном матче Кубка Франции "Монако" встречался с ПСЖ
Футбол
20 мая 2021 г. 03:32
ПСЖ стал обладателем Кубка Франции

В финальном матче Кубка Франции "Монако" встречался с ПСЖ.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0.

На 19-й минуте встречи защитник "Монако" Аксель Дисаси потерял мяч на ровном месте. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе тут же перехватил мяч и сделал передачу Мауро Икарди, который открыл счет.

На 82-й минуте парижане убежали втроём на оборону "Монако": полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария прошёл к штрафной и выдал пас на Мбаппе, который легко переиграл вратаря "Монако" Радослава Маецки ударом в дальний угол.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" стал обладателем Кубка Франции. Этот трофей стал 14-м для парижской команды (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоPSJ Fransa Kubokunu qazandı

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
17 мая 2021 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi