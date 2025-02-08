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ПСЖ продлил контракт с главным тренером Луисом Энрике

ПСЖ продлил контракт с главным тренером Луисом Энрике Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил контракт с главным тренером команды испанцем Луисом Энрике.
Футбол
8 февраля 2025 г. 00:54
ПСЖ продлил контракт с главным тренером Луисом Энрике

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил контракт с главным тренером команды испанцем Луисом Энрике.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2027 года.

Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Кубок Франции, дважды - суперкубок страны. Ранее Энрике тренировал итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону", с которой дважды выиграл чемпионат, трижды - Кубок Испании, в 2015 году команда также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018-2022 годах с перерывом в 2019 году Энрике руководил сборной Испании.

В период игровой карьеры Энрике выступал за "Барселону", а также за испанские "Спортинг" и "Реал". Вместе с "Реалом" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, с "Барселоной" Энрике по два раза выиграл чемпионат и кубок страны, стал обладателем Суперкубка Испании, Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной Испании он выиграл Олимпийские игры 1992 года.

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