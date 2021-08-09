ПСЖ отказался покупать Погба из-за Месси

Французский "ПСЖ" отказался от трансфера Поля Погба, выступающего за английский клуб "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Report со ссылкой на "Le Parisien", представитель Парижа принял это решение в связи с трансфером Лионеля Месси, который попрощался с испанской "Барселоной".
Руководство ПСЖ не хочет идти на дополнительные расходы.
Тем не менее "красные дьяволы" заявили о готовности отпустить французского полузащитника в обмен на компенсацию в размере 50 миллионов евро.
Пол Погба подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" до лета 2022 года.