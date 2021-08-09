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ПСЖ отказался покупать Погба из-за Месси

ПСЖ отказался покупать Погба из-за Месси Французский "ПСЖ" отказался от трансфера Поля Погба, выступающего за английский клуб "Манчестер Юнайтед".
Футбол
9 августа 2021 г. 21:36
ПСЖ отказался покупать Погба из-за Месси
Лионел Месси и Пол Погба

Французский "ПСЖ" отказался от трансфера Поля Погба, выступающего за английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на "Le Parisien", представитель Парижа принял это решение в связи с трансфером Лионеля Месси, который попрощался с испанской "Барселоной".

Руководство ПСЖ не хочет идти на дополнительные расходы.

Тем не менее "красные дьяволы" заявили о готовности отпустить французского полузащитника в обмен на компенсацию в размере 50 миллионов евро.

Пол Погба подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" до лета 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке PSJ Messiyə görə Poqbanı almaqdan imtina edib

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