ПСЖ отказался покупать Погба из-за Месси

Французский "ПСЖ" отказался от трансфера Поля Погба, выступающего за английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Французский "ПСЖ" отказался от трансфера Поля Погба, выступающего за английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на "Le Parisien", представитель Парижа принял это решение в связи с трансфером Лионеля Месси, который попрощался с испанской "Барселоной".

Руководство ПСЖ не хочет идти на дополнительные расходы.

Тем не менее "красные дьяволы" заявили о готовности отпустить французского полузащитника в обмен на компенсацию в размере 50 миллионов евро.

Пол Погба подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" до лета 2022 года.