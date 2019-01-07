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    ПСЖ отказался от призовых в кубке страны

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Французский ПСЖ отказался от призовых в кубке страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Parischampions, в матче 1/32 финала ПСЖ разгромил "Понтиви" (4:0) и отдал 120 тыс. евро призовых своему экс-сопернику по Кубку Франции ("Понтиви"). 

    Было отмечено, что такое решение принял президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи.  

    Клуб был основан в 1935 году и играет на муниципальном стадионе, который вмещает 3200 зрителей.

    Отметим, что соперник ПСЖ в 1/16 финала определится 23 января. Матчи данного раунда состоятся 5 и 6 февраля. В последние четыре сезона победителем Кубка Франции неизменно становился ПСЖ.

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