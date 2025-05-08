ПСЖ обыграл "Арсенал" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" вышел в финал Лиги чемпионов, одолев лондонский "Арсенал".

Французский "Пари Сен-Жермен" вышел в финал Лиги чемпионов, одолев лондонский "Арсенал".

Как передает Report, ответный матч прошел на парижском стадионе "Парк де Пренс".

Несмотря на активное начало гостей, счет открыли хозяева поля: на 27-й минуте испанец Фабиан Руис поразил ворота Давида Райи. На 69-й минуте ПСЖ получил право на пенальти, однако Витинья не реализовал удар с 11 метров. Тем не менее, уже через три минуты Ашраф Хакими удвоил преимущество парижан после точной передачи Усмана Дембеле. Единственный гол "Арсенала" на 76-й минуте забил Букайо Сака - 2:1.

Таким образом, по сумме двух встреч ПСЖ одержал победу над "Арсеналом" с общим счётом 3:1 и вышел в финал турнира.

В решающем матче Лиги чемпионов парижане встретятся с миланским "Интером".