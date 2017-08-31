"ПСЖ" объявил о переходе Мбаппе из "Монако"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ «ПСЖ» официально объявил о переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Монако».

Как передает Report, парижский клуб арендовал 18-летнего форварда до 30 июня 2018 года.

Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком «ПСЖ» до 30 июня 2022 года.

Ранее французские СМИ сообщали, что Мбаппе перейдёт в «ПСЖ не на правах аренды, но эта информация не подтвердилась.

Мбаппе в составе «Монако» провёл 60 матчей, забил 27 мячей и отдал 16 голевых передач. В активе молодого форварда четыре матча за сборную Франции.