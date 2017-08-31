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    "ПСЖ" объявил о переходе Мбаппе из "Монако"

    Парижский клуб арендовал 18-летнего форварда до 30 июня 2018 года

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ «ПСЖ» официально объявил о переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Монако».

    Как передает Report, парижский клуб арендовал 18-летнего форварда до 30 июня 2018 года.

    Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком «ПСЖ» до 30 июня 2022 года.

    Ранее французские СМИ сообщали, что Мбаппе перейдёт в «ПСЖ не на правах аренды, но эта информация не подтвердилась.

    Мбаппе в составе «Монако» провёл 60 матчей, забил 27 мячей и отдал 16 голевых передач. В активе молодого форварда четыре матча за сборную Франции.

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