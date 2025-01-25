ПСЖ летом может приобрести футболиста "Реала"

Французский клуб ПСЖ может приобрести 24-летнего нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса в летнее трансферное окно.

Французский клуб ПСЖ может приобрести 24-летнего нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса в летнее трансферное окно.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Абделла Бульма в соцсети "Х".

Бразильский футболист выступает в составе "Королевского клуба" с лета 2019 года, куда он перешел из "Сантоса". За этот период Гоэс принял участие в 243 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 47 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 100 млн евро.