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ПСЖ летом может приобрести футболиста "Реала"

ПСЖ летом может приобрести футболиста "Реала" Французский клуб ПСЖ может приобрести 24-летнего нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса в летнее трансферное окно.
Футбол
25 января 2025 г. 12:33
ПСЖ летом может приобрести футболиста Реала

Французский клуб ПСЖ может приобрести 24-летнего нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса в летнее трансферное окно.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Абделла Бульма в соцсети "Х".

Бразильский футболист выступает в составе "Королевского клуба" с лета 2019 года, куда он перешел из "Сантоса". За этот период Гоэс принял участие в 243 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 47 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 100 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке PSJ yayda "Real"ın futbolçusunu transfer edə bilər

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