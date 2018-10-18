"ПСЖ" готов расстаться с Неймаром за 220 миллионов евро

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" готово расстаться с нападающим Неймаром летом следующего года, если получит за форварда 220 миллионов евро,

Как передает Report, об этом сообщает Cadena SER.

Как отмечает издание, соответствующее соглашение достигнуто между футболистом и президентом клуба Нассером аль-Хелаифи. Кроме того, стороны договорились, что Неймар сможет покинуть клуб в 2020 году меньше, чем за 200 миллионов евро.

В материале говорится, что бразилец заинтересован в том, чтобы покинуть "ПСЖ", и, выбирая между "Реалом" и "Барселоной", отдаст предпочтение каталонскому клубу, за который ранее выступал.

Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с "Барселоной", выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента. В составе "ПСЖ" Неймар забил 39 голов в 41 матче.