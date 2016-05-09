​ПСВ во второй раз подряд стал чемпионом Голландии

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В последнем туре чемпионата Голландии ПСВ одержал победу и завоевал чемпионский титул.

Как передает Report, в матче 34-го тура клуб из Эйндховена на выезде обыграл «Зволле» со счетом 3:1.

В составе ПСВ дубль сделал Люк де Йонг, еще один мяч в активе Юргена Локадии. В параллельном матче «Аякс» не сумел обыграть «Де Графсхап» - 1:1.

Таким образом, ПСВ набрал 84 очка и занял первое место. Для них это второй подряд чемпионский титул и 23-й в истории. У «Аякса» на два очка меньше и второе место. Третьим с 63 очками стал «Фейеноорд».

Чемпионат Голландии. 34-й тур

«Зволле» - ПСВ – 1:3

Голы: Буй, 66 – Локадия, 34, де Йонг, 43. 67.

«Де Графсхап» - «Аякс» - 1:1

Голы: Смеетс, 55 – Юнес, 16.