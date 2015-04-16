Прошла презентация книги, посвященной Назиму Сулейманову

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня прошла презентация книги "Неоконченный мачт" ("Битмемиш матч"), посвященной главному тренеру сборной Азербайджана среди футболистов в возрасте до 19-ти лет Назиму Сулейманову. Как сообщает Report, церемония была организована в Международном пресс-центре.

На мероприятии приняли участие официальные представители АФФА и "Нефтчи", а также представители футбольной общественности.

В одном из интервью, на вопрос "О каком футболисте Вы бы написали книгу?", автор книги Варис не задумываясь ответил: "О Назиме Сулейманове". Оформитель книги - Азиз Рахманов.

Как заявил председатель Наблюдательного совета "Нефтчи", народный писатель Чингиз Абдуллаев, он узнал о "Нефтчи", когда в команде еще играли такие футболисты, как Анатолий Банишевский, Казбек Туаев: "Я думал, что Назиму Сулейманову 70 лет. Оказывается, он младше меня на несколько лет. Я не делю Азербайджан на регионы. Одно дело, быть популярным здесь, а другое - за границей. Назим Сулейманов играл в России. Эту книгу нужно написать и на русском языке, и отправить в Россию, чтобы ее смогли прочитать наши северные соседи. Я благодарен авторам за подобное произведение. В то же время я желаю Сулейманову успехов".

Ветеран футбола, член Исполнительного комитета АФФА Искендер Джавадов сказал: "Мы всегда тренировались вместе с Назимом. Он доказал, что достоен играть в "Нефтчи". Он сделал замечательную карьеру не только в Азербайджане, но и в России. После завершения карьеры, наши клубы и АФФА создали ему возможность сказать свое тренерское слово".

Ветеран футбола Самед Гурбанов заявил, что Н.Сулейманов обладает такими качествами, как воспитание, умение и ответственность. По словам С.Гурбанова, Н.Сулейманов не смог бы сделать карьеру, если бы не обладал всеми этими качествами.

Отметим, что в книге, изданной по случаю 50-летия Назима Сулейманова, собраны интервью представителей футбольной общественности, проживающих за рубежом футболистов и других влиятельных и знаменитых людей.