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Проигравший "Карабаху" АПОЭЛ расстался с главным тренером

Проигравший "Карабаху" АПОЭЛ расстался с главным тренером

 Соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов - АПОЭЛ расстался с главным тренером основной команды Паоло Трамецани.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, контракт с 49-летним итальянским специалистом расторгнут по обоюдному согласию. 

Отметим, что на прошедшем на Кипре матче "Карабах" одержал победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. П.Трамецани возглавлял АПОЭЛ с октября 2018 года. 

В сезоне 2018/2019 его команда стала чемпионом страны.  

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