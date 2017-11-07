Примут меры в отношении букмекерской конторы, незаконно воспользовавшейся фотографиями футболистов сборной Азербайджана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ АФФА примет меры в отношении букмекерском конторы 1XBET, незаконно воспользовавшейся фотографиями футболистов сборной Азербайджана.

Об этом Report сообщил руководитель отдела маркетинга и спонсорства структуры Турал Пириев.

Он отметил, что ранее к данной фирме обращались по этому вопросу. Т.Пириев отметил, что на этот раз будут предприняты более жесткие меры: "Ранее по данному вопросу мы обращались к названной букмекерской конторе, они устранили использование фотографий футболистов сборной Азербайджана. Однако снова возникла схожая ситуация. Это нарушение закона. У АФФА нет никакого соглашения, письменной договоренности с названной фирмой. Мы снова свяжемся с ними, если понадобится, обратимся в соответствующие места. В этот раз будут предприняты более жесткие меры".

В свою очередь, футболист Намик Алескеров выделил, что не был осведомлен об использовании его фотографии на рекламном баннере. Полузащитник "Нефтчи" и сборной Азербайджана добавил, что не намерен подавать жалобу в связи с этим.

Отметим, что на некоторых местных и иностранных сайтах можно увидеть, что букмекерская контора 1XBET использует фотографии футболистов сборной Азербайджана в качестве средства рекламы. В Азербайджане первой и единственной законной ставочной игрой считается Topaz.