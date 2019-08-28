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Президенту и главному тренеру "Сумгайыта" сделано серьезное предупреждение

Президенту и главному тренеру "Сумгайыта" сделано серьезное предупрежд

Дисциплинарный Комитет АФФА сделал серьезное предупреждение президенту "Сумгайыта" Рияду Рафиеву и главному тренеру команды Айхану Аббасову.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, это связано с тем, что они оба позволили себе высказывания о предвзятости судьи после проигранного со счетом 0:3 домашнего матча с "Сабаилем" во втором туре Премьер-лиги. 

Было отмечено, если факт повторится Рафиев и Аббасов будут строго наказаны в соответствии с Дисциплинарным кодексом.

Структура также дисквалифицировала на один матч тренера "Зиря" Анара Нифталиева. Тренер нарушил правила технической зоны на 80-й минуте встречи с "Нефтчи", завершившейся победой "Зиря" со счетом 1:0. Помимо этого клуб был оштрафован на 800 манатов.

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