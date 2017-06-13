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    Президент Южной Кореи предложил провести ЧМ-2030 совместно с КНДР

    Думаю, это будет способствовать установлению мира между Северной и Южной Кореей

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание провести чемпионат мира 2030 года совместно с Северной Кореей и другими странами Северо-Восточной Азии.

    Как передает Report, об этом Мун Чжэ Ин рассказал президенту ФИФА Джанни Инфантино на встрече в Сеуле.

    «Если соседние страны Северо-Восточной Азии, в том числе Северной и Южной Кореи, смогут принять чемпионат мира по футболу, я думаю, это будет способствовать установлению мира между Северной и Южной Кореей, а также в Северо-Восточной Азии. Я бы хотел, чтобы у президента Инфантино были бы интересы в этом вопросе», — цитирует Муна AP News.

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