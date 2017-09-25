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    Президент "Ювентуса" Аньелли отстранён от футбола на один год

    Также туринский клуб оштрафован на € 300 тыс

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранён от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, также туринский клуб оштрафован на € 300 тыс.

    Такое решение вынес Спортивный трибунал Федерации футбола Италии (FIGC).

    Напомним, прокуратура FIGC требовала отстранить Аньелли на два с половиной года, оштрафовать его на € 50 тыс., а также оштрафовать «Ювентус» на € 300 тыс. и обязать «старую синьору» провести два домашних матча без болельщиков.

    Аньелли обвинялся в нарушении двух статей кодекса Федерации футбола Италии — махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами.

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