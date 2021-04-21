Президент УЕФА: Клубы признали свою ошибку

Я знаю, что они могут многое дать не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу

"Признание своих ошибок впечатляет, а клубы допустили большую ошибку"

Как сообщает Report, об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя отказ английских клубов от участия в европейской Суперлиге.

"Я знаю, что они могут многое дать не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу", - сказал словенский функционер, констатируя возвращение клубов в еврокубки.

Отметим, что профессиональные английские футбольные клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" объявили о своем выходе из европейской Суперлиги.