Президент "Симург": В ближайшее время будет внесена ясность во все вопросы относительно клуба

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Президент Закатальского клуба "Симург" Анар Бекиров провел заседание с участием членов основной команды. Как сообщает Report со ссылкой на Sportnet.az, на встрече с участием руководства клуба, тренерского корпуса и футболистов были обсуждены предстоящие игры.

На заседании А.Бекиров внес ясность в публикующиеся в последнее время в СМИ статьи о команде "Симург". Президент клуба сказал, что никто извне не помешает команде достичь поставленной цели: "Каждый должен выполнять возложенные на него обязательства и продолжать борьбу до победного конца. Мысли, высказанные по поводу будущего "Симург" не соответствуют действительности и в ближайшее время будет внесена ясность во все вопросы. Команда не имеет финансовых проблем".

А Бекиров заявил, что на предстоящих играх футболисты непременно должны показать хороший результат и пожелал им успехов.

Отметим, что после отставки председателя Правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева распространились слухи о возможном распаде клуба "Симург". Подобные слухи были обоснованы тем, что якобы закатальский клуб связан с Д.Гаджиевым.