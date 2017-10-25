Президент ПСЖ допрошен по делу о коррупции

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент французского футбольного клуба ПСЖ (Пари Сен-Жермен) и генеральный директор BeIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, допрос длился несколько часов, так как разговор переводился переводчиком.

На данный момент в отношении катарского бизнесмена не выдвинуто никакое официальное обвинение.

Отметим, что 12 октября прокуратура Швейцарии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. По данным следствия, Аль-Хелаифи дал Вальке взятку за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Позднее AFP сообщило со ссылкой на заявление полиции, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа.

Ж.Вальке был уволен с поста генсека ФИФА из-за подозрений в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года.