    Президент ПФЛ Эльхан Самедов будет повторно прооперирован в Баку

    • 06 апреля, 2026
    Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов, пострадавший в ДТП на дороге в направлении Ханкенди, будет повторно прооперирован до конца апреля.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Сянан Абдуллаев.

    По его словам, состояние Самедова оценивается как нормальное, и его лечение продолжается.

    Напомним, что инцидент произошел 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате инцидента пострадали 6 человек. Сильнее всех пострадал Эльхан Самедов, которому было сделано несколько операций.

    После ДТП Самедов был прооперирован несколько раз.

    PFL prezidenti Elxan Səmədov Bakıda əməliyyat olunacaq

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

