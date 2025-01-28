Президент "Олимпиакоса" обещает большую награду за победу над "Карабахом"

Футболисты греческого клуба "Олимпиакос" получат награду в большом размере в случае победы над "Карабахом" в 8-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Футболисты греческого клуба "Олимпиакос" получат награду в большом размере в случае победы над "Карабахом" в 8-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на местное издание SDNA, такое заявление сделал президент пирейского представителя Эвангелос Маринакис в ходе беседы с командой после матча с "Панатинаикосом" (2:2) в 20-м туре чемпионата страны.

Он отметил, что им не удалось выиграть дерби из-за судейских решений: "Мы превосходили соперника даже с 10 игроками. Возможно, многие из вас устали. Но вы знаете, что матч, который состоится в четверг, много значит для меня и наших болельщиков. Если вы победите "Карабах", то получите большой бонус. Вы должны постараться изо всех сил".

Отметим, что матч "Олимпиакос" - "Карабах" состоится 30 января в 00:00 по бакинскому времени.