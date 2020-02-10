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Президент "Нефтчи" поздравил победителей турнира

Президент "Нефтчи" поздравил победителей турнира

Президент "Нефтчи" Кямран Гулиев, вице-президент Эльнур Эйвазов и спортивный директор Джейхун Султанов встретились с членами команды U-11.

Как сообщает Report со ссылкой на столичный клуб, на встрече официальные представители клуба поздравили футболистов, завоевавших успех в турнире, посвященном памяти футболиста-ветерана, заслуженного тренера Азербайджана, мастера спорта СССР, бронзового призера 1966 года Валерия Гаджиева. 

Отметим, что команда U-11 "Нефтчи" стала победительницей турнира памяти. 

Эльнур Салахов 

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