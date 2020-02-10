Президент "Нефтчи" поздравил победителей турнира

Президент "Нефтчи" Кямран Гулиев, вице-президент Эльнур Эйвазов и спортивный директор Джейхун Султанов встретились с членами команды U-11.
Как сообщает Report со ссылкой на столичный клуб, на встрече официальные представители клуба поздравили футболистов, завоевавших успех в турнире, посвященном памяти футболиста-ветерана, заслуженного тренера Азербайджана, мастера спорта СССР, бронзового призера 1966 года Валерия Гаджиева.
Отметим, что команда U-11 "Нефтчи" стала победительницей турнира памяти.
Эльнур Салахов