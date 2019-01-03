Президент "Лацио" оштрафован за оскорбление арбитров

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление судейской бригады во время матча 19-го тура итальянской Серии А с "Торино" (1:1), который состоялся 29 декабря.

Как сообщает Report, в перерыве встречи 61-летний Лотито ворвался в раздевалку арбитров и начал оскорблять их. Дисциплинарная комиссия приняла решение выдать предупреждение президенту римского "Лацио", а также оштрафовать его на 10 тыс евро.

Отметим, что после 19 туров римский "Лацио" набрал 32 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Торино" (27) располагается на 9-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский "Ювентус", в активе которого 53 очка.