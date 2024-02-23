Президент "Карабаха": Постараемся сыграть на высоком уровне и удивить Европу

"Карабах" постарается сыграть на высоком уровне и удивить Европу.

"Карабах" постарается сыграть на высоком уровне и удивить Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гозель, комментируя предстоящий матч с немецким клубом "Байер 04" в 1/8 финала Лиги Европы.

Он подчеркнул, что соперник "Карабаха" - очень сильная команда: "Я до последнего момента надеялся, что мы будем играть со "Славией" (Чехия), однако нам предстоит встретиться с "Байером 04". Это непобедимая команда-рекордсмен. В этом сезоне они выступают на самом высоком уровне. Игра будет сложной, но у нас есть опыт. Великая победа "Карабаха" вдохновила нас".

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Байером 04" состоится 7 марта в Баку, а ответный - через неделю в Германии.