    22 января, 2026
    Президент Ильхам Алиев дал необходимый комментарий по поводу главного арбитра матча Карабах — Айнтрахт

    Президент Ильхам Алиев дал необходимый комментарий по поводу главного арбитра матча "Карабах" - "Айнтрахт" (Германия).

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

    Специалист поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравление азербайджанского чемпиона после матча VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Айнтрахта" в Баку:

    "Я, в свою очередь, поздравляю господина Президента Ильхама Алиева с этой победой. Выражаю благодарность за оказанную нам поддержку. Все необходимые оценки по поводу несправедливых решений главного арбитра встречи Сандро Шерера были озвучены Президентом. Считаю, что после его слов нет необходимости в дополнительных комментариях. Конечно, по ходу игры я тоже нервничал, однако позже мои эмоции улеглись".

    Отметим, что Президент Ильхам Алиев после матча "Карабах" - "Айнтрахт" поздравил агдамский клуб с победой со счетом 3:2, подчеркнув, что главный судья встречи принимал во время игры несправедливые и предвзятые решения.

