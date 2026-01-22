İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Hakimlə bağlı lazım olan şərhi Prezident İlham Əliyev verib"

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 01:03
    Qarabağın baş məşqçisi: Hakimlə bağlı lazım olan şərhi Prezident İlham Əliyev verib

    Prezident İlham Əliyev "Qarabağ" - "Ayntraxt" (Almaniya) oyununun baş hakimi barədə lazım olan şərhi verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

    Mütəxəssis Bakıda "Ayntraxt"a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyunundan sonra Azərbaycan çempionunu təbrik edən Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib:

    "Mən də öz növbəmdə qələbə münasibəti ilə Cənab Prezident İlham Əliyevi təbrik edirəm. Bizə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Qarşılaşmanın baş hakimi Sandro Şererin haqsız qərarları ilə bağlı lazım olan bütün fikirləri Prezident bildirdi. Məncə, onun sözlərindən sonra əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, mən də oyun sırasında əsəbləşmişdim, lakin sonradan hirsim soyudu".

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyunundan sonra Ağdam təmsilçisini 3:2 hesablı qələbə qazanması münasibəti ilə təbrik edib və matçın baş hakiminin oyun sırasında ədalətsiz, eləcə də qərəzli qərarlar qəbul etdiyini bildirib.

    Futbol Qurban Qurbanov "Qarabağ" klubu İlham Əliyev

    Son xəbərlər

    01:20

    Rusiya ilə Azərbaycan arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    01:03

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Hakimlə bağlı lazım olan şərhi Prezident İlham Əliyev verib"

    Futbol
    00:55
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda "Vitol" şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    00:50

    İlham Əliyev "Qarabağ" klubunu təbrik etdi: Hakimin ədalətsiz qərarlarına baxmayaraq, haqq-ədalət öz yerini tapdı

    Daxili siyasət
    00:46

    Qurban Qurbanov: "Azərbaycan futbolu adına çox sevinirəm"

    Futbol
    00:46
    Foto

    Ədalətin zəfəri - FOTOREPORTAJ

    Futbol
    00:38
    Foto
    Video

    Sumqayıtda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - Yenilənib

    Hadisə
    00:27

    "Ayntraxt"ın məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək istəyirdik"

    Futbol
    00:19

    Rusiya dondurulmuş aktivlərindən "Sülh Şurası"na 1 milyard dollar ayırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti