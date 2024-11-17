Президент "Барселоны" встретился с юными футболистами в Баку

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта, находящийся с визитом в Баку, встретился с членами юношеских команд Азербайджана.

Президент испанского клуба "Барселона" Жоан Лапорта, находящийся с визитом в Баку, встретился с членами юношеских команд Азербайджана.

Как сообщает Report, 62-летний функционер пообщался с юными и молодыми игроками "Карабаха", "Нефтчи", "Сабаха", "Зиря", "Сабаила" и Футбольной Академии ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy).

Президент клуба побеседовал с игроками и оставил автограф на их футболках.

Отметим, что руководитель каталонского клуба вчера прибыл в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

ФОТО: Мухаммед Агаев