Президент ФИФА поздравил "Карабах"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил "Карабах" с победой в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, по этому случаю он направил поздравительное письмо, адресованное главе АФФА Ровнагу Абдуллаеву.

В письме Инфантино от имени мировой футбольной общественности поздравляет азербайджанский футбольный клуб "Карабах" с чемпионством в сезоне 2017/18, которое стало для команды пятым подряд успехом в Topaz премьер-лиге.