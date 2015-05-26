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    ​Президент ФИФА поздравил "Карабах"

    В связи с этим Йозеф Блаттер направил письмо Ровнагу Абдуллаеву

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер поздравил клуб "Карабах" в связи с победой в футбольной Премьер-Лиге Азербайджана. Как сообщает Report, в связи с этим, президент ФИФА направил письмо Ровнагу Абдуллаеву. В письме Йозеф Блаттер от имени мирового футбольного сообщества поздравил "Карабах" с победой в чемпионате и прекрасной игрой, которой он радовал своих болельщиков. Он также пожелал клубу новых и больших успехов. 

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