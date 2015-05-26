​Президент ФИФА поздравил "Карабах"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер поздравил клуб "Карабах" в связи с победой в футбольной Премьер-Лиге Азербайджана. Как сообщает Report, в связи с этим, президент ФИФА направил письмо Ровнагу Абдуллаеву. В письме Йозеф Блаттер от имени мирового футбольного сообщества поздравил "Карабах" с победой в чемпионате и прекрасной игрой, которой он радовал своих болельщиков. Он также пожелал клубу новых и больших успехов.