Джанни Инфантино избран президентом ФИФА - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ На выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА) во втором раунде голосования победу одержал генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.

Как передает Report, Инфантино выиграл во втором туре со 115 голосами.

Шейх Салман бен Ибрагим аль-Халифа набрал лишь 88 голосов.

Принц Али бен аль-Хусейн стал третьим с четырьмя голосами, а за Жерома Шампаня во втором туре не проголосовал никто.

***19:16

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) не был избран по итогам первого тура голосования.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов, необходимых для победы в первом туре.

В первом туре Джанни Инфантино набрал 88 голосов, шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа - 85, принц Иордании Али бен аль-Хусейн - 27, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань - 7.

Во втором туре для победы одному из кандидатов необходимо будет набрать больше половины голосов - 104 (всего - 207).