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    Президент ФИФА: Мы рассматриваем возможность увеличения числа команд на чемпионате мира 2022

    Если это реально осуществить, то почему бы и нет?

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о возможном увеличении количества участников чемпионата мира уже на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре в 2022 году.

    Как сообщает Report, Д.Инфантино сообщил о необходимости оценки возможности увеличения количества участников: "Мы решили увеличить число команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, и это нововведение вступит в силу в 2026 году. Случится ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это реально осуществить, то почему бы и нет?

    Нам нужно оценить, насколько это возможно. Уже идёт обсуждение этой темы с нашими катарскими друзьями и другими представителями региона, и мы надеемся, что идею удастся осуществить".

    Напомним, что в нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат мира проводится с 1998 года.

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