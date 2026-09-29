Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Азербайджан
Футбол
- 29 сентября, 2026
- 11:51
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Азербайджан.
Об этом в ответ на запрос Report заявили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) агентства.
Функционер прибыл в страну в связи с предстоящим в Баку чемпионатом мира и фестивалем среди игроков до 15 лет.
Напомним, чемпионат мира и фестиваль U-15 пройдут 24–30 октября.
Сборная Азербайджана попала в группу AF. Она сыграет с командами Андорры, Австралии, Гаити, Израиля и Восточного Тимора.
FIFA prezidenti Canni İnfantino Azərbaycana gəlib
FIFA President Gianni Infantino arrives in Azerbaijan
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