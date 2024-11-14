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Президент ФИФА: Для меня было честью получить приглашение на COP29

Президент ФИФА: Для меня было честью получить приглашение на COP29 Для меня было честью получить приглашение на климатическую конференцию COP29 в Баку.
Футбол
14 ноября 2024 г. 10:25
Президент ФИФА: Для меня было честью получить приглашение на COP29

Для меня было честью получить приглашение на климатическую конференцию COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом написал президент ФИФА Джанни Инфантино на своей странице в Instagram.

"ФИФА как международная организация серьезно относится к защите окружающей среды и климата. Я рад, что у всех участников мероприятия общая цель - наши дети и их будущее. ФИФА будет продолжать активно участвовать в решении важной глобальной проблемы изменения климата. Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву, АФФА и азербайджанскому народу", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке FIFA President: It was an honor to be invited to COP29 where world leaders gathered
Версия на азербайджанском языке FIFA prezidenti: Dünya liderlərinin toplaşdığı COP29-a dəvət almaq şərəfli idi

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