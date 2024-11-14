Президент ФИФА: Для меня было честью получить приглашение на COP29

Для меня было честью получить приглашение на климатическую конференцию COP29 в Баку.

Для меня было честью получить приглашение на климатическую конференцию COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом написал президент ФИФА Джанни Инфантино на своей странице в Instagram.

"ФИФА как международная организация серьезно относится к защите окружающей среды и климата. Я рад, что у всех участников мероприятия общая цель - наши дети и их будущее. ФИФА будет продолжать активно участвовать в решении важной глобальной проблемы изменения климата. Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву, АФФА и азербайджанскому народу", - говорится в публикации.