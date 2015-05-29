Президент ФИФА Блаттер переизбран на пятый срок - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 22:15

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в пятницу был переизбран на пятый срок после отказа своего единственного конкурента Али бин Аль-Хусейна от продолжения борьбы во втором туре выборов.

На конгрессе организации в Цюрихе 79-летний Блаттер в первом туре набрал 133 голоса, а его соперник — 73 голоса. Во втором туре победителю было достаточно набрать простое большинство голосов.

Блаттер возглавляет ФИФА c 1998 года.

Впервые в истории выборы главы ФИФА проходят на волне грандиозного коррупционного скандала. В среду стало известно, что ряд высокопоставленных чиновников ФИФА был арестован в Цюрихе по обвинению в коррупции, в их числе вице-президенты исполкома ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, а также Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, Рафаэль Эскивель, Хосе Мария Марин. Еще ряду чиновников предъявлены обвинения, это экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в недавнем прошлом вице-президент ФИФА Джек Уорнер и Николя Леос.