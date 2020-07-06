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Президент "Барселоны" прокомментировал вероятность ухода Месси

Президент "Барселоны" прокомментировал вероятность ухода Месси Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи, связанные с возможным уходом лидера клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Футбол
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6 июля 2020 г. 07:01
Президент Барселоны прокомментировал вероятность ухода Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи, связанные с возможным уходом лидера клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я не буду вдаваться в подробности, но Лионель много раз говорил, что он закончит свою футбольную карьеру в "Барселоне". Мы сосредоточены на развитии клуба, ведутся переговоры со многими игроками. Месси хочет продолжить и планирует завершить карьеру здесь. У него впереди ещё много лет, и мы будем наслаждаться им гораздо дольше, чем предполагают многие", — цитирует Бартомеу Goal.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и 20 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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